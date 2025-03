Internews24.com - Infortunio Posch, che tegola per Gasperini! Il difensore dell’Atalanta salta la sfida con l’Inter e non solo…

di Redazione, cheper! Illacone non solo. Ecco i tempi di recuperoBrutte notizie in casa Atalanta in vista dellacontro la Juve e non soltanto: ilStefanha rimediato una lesione muscolare che lo terrà ai box per diverso tempo. Il calciatore ex Bologna salterà anche lacontro. Questo il punto sui suoi tempi di recupero fatto da Tuttosport.– «Brutte notizie, a tre giorni dalla grandecontro la Juventus, per Gian Piero. L’Atalanta ha fatto sapere che l’austriaco Stefan, ecletticoarrivato nella sessione invernale di mercato dal Bologna, si è fermato per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro: il report dei nerazzurri recita “lesione della giunzione muscolo-tendinea”, la stima è che ci vogliano dai 30 ai 40 giorni per il ritorno in campo.