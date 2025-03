Spazionapoli.it - Infortunio o allarmismo, come sta veramente Scott McTominay

Leggi su Spazionapoli.it

Le reali condizioni didopo le indiscrezioni sul suoin allenamento post Napoli-InterIl pareggio al Maradona contro l’Inter ha ridato nuova linfa all’ambiente azzurro. Il Napoli arriva al prossimo match delicato contro la Fiorentina con una striscia di 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Non il massimo, ma allo stesso tempo confortante, visto il rallentamento di Atalanta e della stessa Inter.A seguito della gara disputata contro i nerazzurri, sono circolate voci incontrollate di unper. Di recente, il club partenopeo ha dovuto rinunciare a tanti giocatori a causa di problemi muscolari o fastidi fisici. Attualmente, Conte non ha a disposizione Mazzocchi, Neres e Anguissa. Proveranno a rientrare in vista della prossima trasferta a Venezia, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.