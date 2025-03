Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, chi al suo posto se non recupera? L’idea di Thiago Motta per Juve Atalanta: si va verso quella coppia di centrali

di RedazionentusNews24, chi al suoin caso di forfait?diper il big match di domenica contro l’. UltimeLa “maledizione”continua. Tuttosport ha fatto il punto sul reparto difensivo dopo il problema accusato da: ieri il difensore non si è allenato in gruppo a causa di un leggero affaticamento.Stop in via precauzionale, con il bianconero in dubbio per. In attesa di aggiornamenti anche sul rientro di Renato Veiga,è costretto a scelte obbligate: si valaKalulu-Kelly per la super sfida di domenica.Leggi suntusnews24.com