Infortunio Cabal la Juve mostra i progressi del suo recupero e annuncia | Si sta preparando per tornare a splendere – VIDEO

Infortunio Cabal: attraverso un video, la Juve ha voluto mostrare i progressi del recupero del difensore colombiano. Ecco le immagini

Attraverso il suo profilo Instagram, la Juventus ha mostrato le immagini relative ai progressi di Juan Cabal, al lavoro per recuperare dal brutto infortunio al crociato patito nella sosta per le Nazionali di novembre. Bellissima dedica, poi, per il difensore colombiano.

MESSAGGIO – «Si sta preparando per tornare a splendere».