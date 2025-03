Quotidiano.net - Infortuni sul lavoro: calo degli incidenti, ma crescono i decessi a gennaio

si registra una diminuzionesul(-1,2%) e un aumento dei(+36,4%) nel confronto con2024; per gliin itinere, ovvero nel tragitto casa-, si registra undelle denunce dio (-2,9%) e una crescita dei casi mortali (+16,7%). Lo indica l'Inail. In particolare, le denunce dio in occasione dicon esito mortale (al nettostudenti) sono state 45, 12 in più rispetto alle 33 registrate a2024. Le denunce diin itinere con esito mortale (sempre al nettostudenti) sono state 14, due in più rispetto alle 12 registrate a inizio dell'anno scorso. In aumento del 5,9% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 6.587.