Infarto e ictus nelle donne | i sintomi diversi rispetto agli uomini e quei fattori di rischio sottovalutati

Milano - Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità a livello globale. Tuttavia, esistono differenze significative train termini di prevalenza, manifestazione clinica, risposta ai trattamenti e vissuto emotivo e cognitivo, e ciò influenza la consapevolezza delle pazienti, le strategie di prevenzione e gli approcci terapeutici, rendendo necessari focus specifici sulcardiovascolare. Questo è l'obiettivo de 'Leverso un cuore consapevole', l'evento organizzato da Daiichi Sankyo Italia a Milano, nella sede dell'Unione Femminile Nazionale, per promuovere il confronto tra esperti italiani di varie discipline sulle differenze di generepatologie cardiovascolari, sul ruolo della prevenzione mirata e dell'innovazione digitale, affinché la salute dellesia riconosciuta come fondamentale investimento sociale ed economico, e la medicina di genere diventi realmente obiettivo strategico della sanità pubblica italiana.