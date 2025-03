Indirizzo di saluto “Sulla Sostenibilità” ai partecipanti alla Terza Conferenza Italiana di Statistica economica

Leggi su Ildenaro.it

13-14 febbraio 2025diSOSTENIBILITA’” aididedicata a:“Sustainability, Innovation and Digitalization:l Measurement for Economic Analysis”del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi(DISAQ) dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”Buongiorno. car* colleghe/i, dell’ambito dellae non.Porgo a voi tutti il miodi benvenuto in questa Università ringraziando nel contempo gli organizzatori di questadiper avermi invitato e aver accolto la mia proposta di poter associare aluna brevissima sintesi del percorso che ha visto nascere e crescere il tema della, oggi al centro di questo incontro.In quest’ottica, non posso non ricordare:1) il “Brundtland Report” del 1987, ufficialmente intitolato “Our Common Future”, redatto dCommissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (WCED), in onore della sua Presidente, Gro Harlem Brundtland, medico ed ambientalista.