Lapresse.it - Indian Wells 2025, Kyrgios si ritira in lacrime: cosa è successo

Leggi su Lapresse.it

Nicksiindal torneo Atp Masters 1000 di. L’australiano si èto a metà della sua partita di esordio contro l’olandese Botic van de Zandschulp per un problema al polso, infortunio che aveva messo in dubbio la sua partecipazione al torneo.La disperazione dopo l’infortunioIl 29enne, sottoposto a un intervento chirurgico nel settembre 2023, dopo aver perso il primo set al tie-break per 9-7 e sotto 3-0 al secondo, si è tenuto la testa tra le mani ed è scoppiato inquando si è reso conto che non sarebbe più stato in grado di scendere in campo. “Non ho problemi a perdere una partita ma credo che dipenda solo dalla quantità di lavoro che ho fatto e dal fatto che ho ancora così tanto fastidio al polso. Credo che il motivo per cui mi sono emozionato un po’ alla fine è perché è uno dei miei tornei preferiti“, ha detto il tennista di Canberra che ha giocato pochissimo dopo la stagione stellare a metà del 2022, che lo ha portato a un passo dalla top 10.