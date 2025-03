Laspunta.it - Incidenti sul lavoro. In provincia di Roma 377 casi in più nel 2024. L’allarme della Cgil Roma Sud

L’ultima analisi die Lazio rivela un aumento preoccupante degli infortuni sulche coinvolgono le donne nel Lazio, una tendenza che solleva questioni urgenti sulla sicurezza nei luoghi die sulla protezione di genere.Nel corso del, nella soladisono stati denunciati 16.449 infortuni sulche hanno coinvolto lavoratrici, segnando un aumento di 377rispetto al 2023 registrando un’escalation particolarmente allarmante con 216in più rispetto all’anno precedente. Questo trend negativo si inserisce in un contesto più ampio che vede la Regione Lazio posizionarsi come la più colpita in Italia per morti sul, con un incremento di denunce d’infortunio che raggiunge il totale di 41.413, ovvero 1.045 in più rispetto all’anno precedente.