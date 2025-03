Anteprima24.it - Incidente sull’A2 a Sicignano degli Alburni, ferito automobilista del Vallo di Diano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di un giovaneil bilancio dell’stradale avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel comune di. Per cause in corso di accertamento da parteinquirenti, un giovaneche era alla guida del suo veicolo, mentre stava procedendo in direzione sud, giunto in una delle gallerie autostradali site nel comune di, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori la carreggiata e si è capovolto.ma non in pericolo di vita, l’, un 42enne residente a Polla, neldi, è stato soccorso dai sanitari del Vopi e dagli agenti della Polizia Stradale ed è stato trasportato presso il nosocomio dell’ospedale Luigi Curto di Polla dove resta tutt’ora ricoverato per gli esami del caso.