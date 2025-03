Ilrestodelcarlino.it - Incidente in zona Murri a Bologna, anziano travolto sulle strisce

, 7 marzo 2025 – Un altro gravesi è verificato, ieri sera, a. Intorno alle 18,30, in via Molinelli, in, un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto. L’è avvenuto all’incrocio con via Paolo Baroni: stando alla ricostruzione della polizia locale, subito intervenuta per i rilievi, la macchina percorreva via Molinelli con direzione via Parisio quando, giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale all’incrocio con via Baroni, ha investito il pedone che stava attraversando. Subito l'è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato, in codice di massima gravità.