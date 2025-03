Thesocialpost.it - Incidente in A4, muore il 28enne Andrea Verzeroli nello scontro in auto contro un camion

aveva 28 anni e lavorava da oltre due anni e mezzo all’ufficio protocollo del Comune di Vertova. La sua vita si è tragicamente interrotta poco prima dell’1 di notte di venerdì 7 marzo, quando la suasi è schiantataunsull’strada A4 Milano-Venezia. Viveva a Cazzano Sant’, in Val Gandino, mentre la sua famiglia era originaria di Vertova.L’è avvenuto nel tratto tra i caselli di Grumello/Telgate e Seriate, nei pressi di Bolgare, in direzione Milano. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Seriate. La Lancia Ypsilon guidata dal giovane ha tamponato unarticolato con semirimorchio condotto da un autista serbo di 37 anni, rimasto illeso ma in evidente stato di shock. L’uomo è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo.