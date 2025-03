Agi.it - Incidente in A4. Coinvolto un bus con 44 bimbi a bordo, grave l'autista

AGI - Unstradale avvenuto intorno alle 10 sulla A4 in direzione Venezia all'uscita di Cormano haun bus dove viaggiavano 44 bambini di una scuola elementare di Ivrea e alcune insegnanti. Il conducente di 43 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele. Il bus, diretto nella Bergamasca, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail. Sul posto due mezzi del Comando di Milano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. L'autostrada è rimasta bloccata per circa un'ora.