Incidente all’alba in piazza del Tricolore a Milano schianto tra auto | quattro feriti

, 7 marzo 2025 –stradale, intorno alle 5 del mattino, indel. Diversi i veicoli rimasti coinvolti e isono, alcuni in condizioni serie: due uomini di 52, 57 e 58 anni e un ragazzo di 28. Sul posto Areu 118 ha inviato due ambulanze e un'medica che hanno stabilizzato gli occupanti delle vetture; poi uno di loro è stato portato al Policlinico. Nessuno sembra in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale stanno effettuando i rilievi per ricostruire le cause e l'esatta dinamica dello