Monzatoday.it - Incidente a Besana Brianza, l'auto si ribalta e tre ragazzi finiscono in ospedale

Leggi su Monzatoday.it

ieri sera a: tresono rimasti feriti e sono stati trasferiti in codice giallo in.L’è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 6 marzo, a. Intorno alle 23.30 in via don Giovanni Battista Viganò, per motivi ancora in fase di.