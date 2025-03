Inchiesta urbanistica si dimette l’assessore alla Casa di Milano Guido Bardelli Oggioni non risponde ai giudici | È molto depresso

Leggi su Open.online

, assessoredel comune di, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è maturata dopo l’incontro con il sindaco Giuseppe Sala, che lo ha convocato a Palazzo Marino dopo gli ultimi sviluppi delle inchieste della procura sui presunti abusi edilizi. Nelle chat analizzate durante le indagini,– che all’epoca ancora non era assessore – è stato sorpreso a criticare fortemente la giunta comunale e tifare per la caduta di Sala. Il destinatario di quei messaggi scambiati su Whatsapp era Giovanni, l’ex dirigente del Comune difinito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, depistaggio e falso. Proprio mentreincontrava Sala a Palazzo Marino,– ex direttore dello Sportello unico per l’edilizia e vicepresidente della Commissione paesaggio – è stato interrogato dal gip e si è avvalso della facoltà di nonre.