Inchiesta urbanistica Oggioni non risponde al gip Il legale | È molto depresso Attendiamo sviluppo indagini

Milano, 7 marzo 2025 – Si è avvalso della facoltà di nonre Giovanni. A riferirlo oggi l’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, suo: “Il mio assistito – ha detto – si è avvalso della facoltà di nonre e non ha depositato memorie.lodelle”. Ancora l'avvocato: "Gli ulteriori passi dopo il deposito della documentazione da parte dei pm. Dobbiamo poi fare diverse valutazioni. Non condividiamo l'accusa del "Sistema". Il mio assistito non sta per niente bene, è. Si dichiara estraneo ad alcune definizioni fatte dai pm, sul riesame mi riservo". L’ex dirigente del Comune di Milano questa mattina è arrivato al settimo piano del Palazzo di Giustizia, per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Mattia Fiorentini.è finito due giorni fa ai domiciliari con l’accusa di corruzione, depistaggio e falso in un filone del pacchetto di inchieste del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dai pm milanesi Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.