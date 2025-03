Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, Salvini: “Sala non scarichi su collaboratori e risponda”

Le dimissioni dell’assessore alla Casa di, Guido Bardelli, dopo gli sviluppi dell’sull’? “Mi sembra che ci sia un problema in Comune che pagano le famiglie. A dare delle risposte dovrebbe essere il sindaco. Io da ministro sono andato a processo personalmente, ho rischiato la galera personalmente e non mi sono mai sognato di scaricare sui mieiqualcosa che avevo deciso io. Se qualcosa non funziona a, è comodo dire che è colpa del direttore, del funzionario, dell’architetto o dell’assessore. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona in Comune a. Aspettiamo come governo le risposte e le soluzioni del sindaco”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine di un evento a Palazzo Lombardia.