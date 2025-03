Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, l’assessore Bardelli si dimette e Salvini attacca Sala

alla Casa del Comune di, Guido, rassegna le dimissioni. Il sindaco Giuseppeha incontrato in mattinata a Palazzo Marino, “il quale ha manifestato l’intenzione di rimettere l’incarico a lui affidato. Per rispetto istituzionale, lunedì 10 marzo,– si legge in una nota – intende spiegare i motivi della sua decisione al Consiglio comunale. A valle di ciò, le sue dimissioni saranno formalizzate”. In una chat finita negli atti dell’sull’della Procura milanesescriveva: “Dobbiamo far cadere questa Giunta“. A ricevere il messaggio, Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale dell’, accusato anche di corruzione, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Mattia Fiorentini.