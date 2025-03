Ilgiorno.it - Inchiesta sull’urbanistica, l’assessore Bardelli si dimette. Sala valuta le alternative possibili

Milano, 7 marzo 2025 – Guidovuolersi e lasciare la Giunta. Nell’incontro a Palazzo Marino di venerdì mattina con il sindaco Giuseppealla Casa del Comune di Milano, il cui nome compare nell’che ha portato all’arresto di Giovanni Oggioni, interrogato dal gip nelle stesse ore, ha “manifestato l'intenzione di rimettere l'incarico a lui affidato”, come si legge nella nota emessa dal Comune di Milano. “L'assessorato alla Casa è estremamente rilevante per la città di Milano – prosegue la nota – ed è necessario garantire continuità nelle attività che si stanno portando avanti. Il Sindaco valuterà quindi, nei prossimi giorni, leal fine di non interrompere il percorso tracciato sul Piano Casa”. Tutto congelato, dunque, fino a lunedì 10 marzo quandospiegherà “i motivi della sua decisione al Consiglio comunale.