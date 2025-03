Lanazione.it - "Inceneritore Bioter. La Giunta controlla"

Laregionale "continua a monitorare attentamente la situazione relativa alle attività di soffiatura presso l’di Terni": lo sottolinea l’assessore all’ambiente Thomas De Luca. "A seguito delle preoccupazioni espresse riguardo le già comunicate attività di soffiatura all’impianto produttivodi Terni – spiega De Luca in una nota della Regione – lasegue con attenzione la vicenda. A tale proposito Arpa Umbria ha effettuato dei sopralluoghi di controllo il 26 febbraio e il 3 marzo che hanno riguardato le cosiddette attività di soffiatura, consistenti nel portare a pressione la caldaia, produrre vapore e farlo passare all’interno dei tubi in modo veloce così da trascinare eventuali residui presenti. Durante tali sopralluoghi, è stata accertata l’assenza di rifiuti in impianto, ed è stata verificata l’esecuzione delle suddette soffiature.