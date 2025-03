Thesocialpost.it - Incendio spaventoso in Italia: fiamme altissime in Alto Adige, intere famiglie evacuate

Le operazioni di spegnimento dell’boschivo che da ieri, 6 marzo, stassando la zona di San Martino al Monte, nella Val Venosta in, sono ancora in corso. Il rogo, che ha preso piede nella tarda mattinata di ieri, si sviluppa sul versante del Monte Sole e coinvolge attivamente circa 130 vigili del fuoco, supportati da cinque elicotteri ant, tra cui anche un Super Puma. Presto un sesto elicottero si unirà alle operazioni.Leggi anche: “Io salva grazie a quel gesto”. Palazzina crollata a Bari, il miracoloso racconto della sopravvissutaQuesta mattina è intervenuto sul posto anche il presidente della Provincia di Bolzano e assessore alla Protezione civile, Arno Kompatscher, che ha sorvolato l’area a bordo di un elicottero per valutare l’estensione del danno. Durante un incontro con i soccorritori, Kompatscher ha espresso il suo apprezzamento e il suo pieno sostegno per il lavoro delle squadre in campo.