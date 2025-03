Internews24.com - IN24 – Inter Women, colpo a zero per l’estate? Forte interesse per Pleidrup

Leggi su Internews24.com

di Redazioneperesse per: tutto sulla calciatrice danese del SassuoloStando a quanto raccolto in esclusiva da Mauro Munno diNews24, si sta muovendo qualcosa per il calciomercato estivo anche dell’. Le nerazzurre, che domenica sfideranno la Lazio per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile, stanno pensando ad una parametroper la prossima stagione. Gli occhi della squadra guidata da mister Piovani sono finiti su Caroline. Il difensore danese classe 2000 è infatti in scadenza di contratto col Sassuolo.??? #sulla ??Caroline #, in scadenza con Sassuolo. Già trattata scorsa estate, ritroverebbe Piovani pic.twitter.com/jy0lXTVOU0— Mauro Munno (@Maumunno) March 7, 2025 La squadra meneghina già la scorsa estate aveva provato con insistenza ad acquistarla: era infatti una richiesta specifica del tecnico Piovani, che l’ha già allenata e col quale la calciatrice ha trovato il suo esordio nel campionato italiano.