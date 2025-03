Ilgiornale.it - In volo i caccia francesi. Kiev risponde ai raid russi con F-16 e Mirage | La diretta

Notte di bombardamenti in Ucraina. Secondo le prime informazioni almeno due persone sarebbero rimaste ferie. Altolà di Mattarella dal Giappone: "I negoziati non sono ancora iniziati. Presto per parlare di soluzioni future"