Milanotoday.it - In via Novara sta per aprire una moschea "temporanea"

Leggi su Milanotoday.it

La delibera è del 2022, ma i lavori in via, al parcheggio denominato "Trenno", sono partiti adesso. Ufficialmente vengono definiti "razionalizzazione logistica" e "manutenzione straordinaria", ma l'obiettivo è trasferirvimente la preghiera islamica del venerdì per i.