Lettera43.it - In Siria riesplode il conflitto: oltre 180 morti negli scontri tra i fedeli di Assad e il nuovo governo

Leggi su Lettera43.it

La situazione in, a pochi mesi dalla caduta del regime di Bashar al-, sta precipitando in un vortice di violenza che coinvolge le forzeall’ex dittatore e le milizie jihadiste deldi Ahmad al-Sharaa. Recentemente, glitra i militari die i gruppi legati alsi sono intensificati nella regione di Latakia, roccaforte della minoranza alawita, a cui apparteneva. In soli due giorni, secondo l’Osservatoriono per i diritti umani, almeno 185 persone sono state uccise, di cui 90 civili alawiti, tra cui donne e bambini.Un razzo lanciato dalle forze governative a Latakia (Getty Images).Le forze di Sharaa hanno risposto con bombardamenti ed esecuzioni di massaLe violenze hanno avuto inizio giovedì con un’imboscata a un checkpoint governativo da parte di milizianiad