In sedia a rotelle per aver mangiato salmone contaminato da listeria ma l’azienda non la risarcisce | Dovrebbero coprirmi d’oro

Non riceverà alcun risarcimento la donna finita in coma e poi indopoda. La 63enne aveva acquistato quattro confezioni del pesce affumicato due anni fa, in un supermercato della periferia di Bologna. Arrivata a casa ne aveva aperta una per aggiungere il contenuto a un’insalata. La serata era poi proseguita regolarmente, ma al mattino avevano iniziato a manifestarsi i primi sintomi. Un malessere sempre più grave per il quale la donna era stata ricoverata in terapia intensiva al policlinico Sant’Orsola, dov’era rimasta per 20 giorni. La disabilitàMeningite, polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi, problemi cardiaci, fino a entrare in coma. Da circa due anni la signora è uscita dal coma e non è più in