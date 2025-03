Ilgiorno.it - In fiamme l'ex dogana di Voghera, vigili del fuoco al lavoro per ore

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 7 marzo 2025 –all’ex, un’area dismessa di 45mila metri quadrati di. L’incendio di vaste proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 18,30 forse a causa di qualcuno che ha abbandonato qualcosa di acceso e si è allontanato. Il rogo ha interessato una specie di sottotetto arrivando a coprire una porzione significativa della struttura in cui non si trovavano persone. Per ore diverse squadre deideldi Broni, Pavia, Mede e Robbio sono state impegnate per evitare che il rogo si estendesse e potesse propagarsi interessando anche aree limitrofe. Soltanto a sera lesono state domate e la zona è stata messa in sicurezza.