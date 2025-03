Ilfattoquotidiano.it - In bilico anche Urbino, nelle Marche il caso delle crisi del centrodestra nei Comuni. Ma la coalizione assicura: “Uniti siamo vincenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come sta il? In meno di un anno treguidati nella Regione del governatore Francesco Acquaroli (Fdi), modello per il governo Meloni, hanno visto cadere le loro giunte: a Sud Sant’Elpidio a Mare (Fermo), nell’area centrale a Osimo (Ancona), a Nord. In quest’ultimosi attende di capire se il sindaco confermerà o meno le dimissioni. In tutti e tre i casi a decretare lapolitica sono state spaccature interne alle rispettive maggioranze. Magari è solo una casualità e magari i temiliti sono più locali di come sembra. Ma sono fratture che spaventano i vertici regionali delperché tra pochi mesi si vota. Da Fratelli d’Italia e Forza Italia ostentano sicurezza: “e compatti”. Opposizioni, invece, all’attacco: “Tra di loro chiare guerre di potere”.