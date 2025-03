Chietitoday.it - In anteprima in Abruzzo il cortometraggio “Sopra la barriera”, in parte girato nel Carcere di Lanciano

Leggi su Chietitoday.it

Sport ed inclusione sociale in una sola pellicola, alla fine di un percorso virtuoso in un progetto che ha già fatto scuola. A dieci anni precisi dal suo inizio, il progetto della Lnd“Mettiamoci in gioco” - realizzato con ildi- e la Libertas Stanazzo - squadra che.