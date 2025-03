Lanazione.it - Impresa donna Confesercenti: alla colazione tra imprenditrici e giornaliste premiata la vigilante aggredita Anna D'Ambrosca

Arezzo, 7 marzo 2025 –in rosa tra lediArezzo e learetine. In occasione della festa dellainiziativa del gruppo. Le titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi hanno incontrato le addette del mondo della comunicazione di fronte a una tazzina di caffè a Le Cattive Abitudini. Un evento tutto femminile per stare insieme tra donne, confrontarsi e valorizzare il lavoro di chi porta avanti quotidianamente la propria professione. Continua il ciclo di incontri promosso dalle donne diche intendono promuovere eventi con l’obiettivo di coinvolgere i commercianti e la clientela valorizzando il ruolo delle donne all’interno delle aziende e della società in generale. “È stata una bella iniziativa partecipata e di successo” ha detto la direttrice diArezzo Valeria Alvisi “che testimonia la voglia di stare insieme tra donne portando avanti valori e messaggi positivi.