Ilrestodelcarlino.it - Imprenditrici di successo. Premiate 8 donne d’affari

Otto, otto storie di determinazione e. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini ha premiato ottoche si sono distinte per aver promosso strategie di empowerment femminile all’interno delle loro aziende. La cerimonia, tenutasi ieri mattina, si inserisce nel calendario di eventi “L’otto sempre - Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del ruolo dellenella società e nel mondo del lavoro. A consegnare il riconoscimento è stata la vicesindaca Chiara Bellini, che ha voluto sottolineare l’importanza di celebrare l’imprenditoria femminile, ancora oggi ostacolata da disparità di genere. "I numeri nazionali ci dicono che l’occupazione femminile è in crescita, ma il gender gap si riduce troppo lentamente.