Impegno e coraggio al femminile per il sociale. Le 13 donne incoronate dal Time per il 2025

Come ogni anno ilcelebra ledell’Anno, le figure femminili di spicco che contribuiscono a rendere il mondo più equo e inclusivo. Il Magazine ha stilato una lista di 13che include leader, attiviste, artiste e imprenditrici distintesi per impatto, culturale e politico. I criteri si basano su influenza, risultati e capacità di ispirare il cambiamento, mettendo in luce storie die determinazione. Tra le premiate spicca Nicole Kidman, icona del cinema internazionale. Oltre alla brillante carriera, l’attrice australiana si impegna attivamente per promuovere nuove registe in un settore ancora a prevalenza maschile: nel 2023, meno del 15% dei film usciti in sala sono stati diretti da. Utilizzando il proprio potere da star, Kidman ha sostenuto talenti emergenti come Halina Reijn, regista di Baby Girl.