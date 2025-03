Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 7 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

La Giornata mondiale della disconnessione, l'anniversario della nascita di uno dei più grandi romanzieri del Novecento e padre de I promessi sposi, Alessandro Manzoni, e di una delle attrici più memorabili del cinema italiano, Anna Magnani. Sono solo alcuni degli eventi da ricordare nella giornata di, venerdì 7. Nella data odierna ricorre anche la pubblicazione, nel 1985, del celebre singolo We Are The World su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere i fondi destiall'Etiopia, e l'anniversario della morte dell'indimenticabile regista di Shining, 2001: Odissea nello spazio e Arancia meccanica, Stanley Kubrick. Ecco tutti gli eventi e le ricorrenze da ricordare per questa giornata.