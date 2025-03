Ilfattoquotidiano.it - “Imbecille”, “ritardato” e “idiota” come categorie intellettive: l’Argentina fa marcia indietro dopo le proteste

“E’ stato un errore”.in Argentina da parte dell’Agenzia nazionale per la disabilità (Andis) sull’utilizzo di definizioni”, “”, “” in sede di valutazione dell’indennità di invalidità per le persone con disabilità. Le parole, offensive e non rispettose tra le varie cose anche della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, erano state approvate con un decreto legge e successivamente rese ufficiali con la pubblicazione il 16 gennaio in Gazzetta Ufficiale. Ora arriva il dietrofont. In Italia la notizia è stata rilanciata in primis da Vita.it, la piattaforma online al servizio del Terzo Settore. La scelta dei termini, ritenuti non idonei dalla comunità scientifica, da parte del governo argentino del presidente Javier Milei aveva immediatamente suscitato un’ondata di indignazione eda parte delle organizzazioni locali e non che difendono i diritti delle persone con disabilità.