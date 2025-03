Iltempo.it - #iltempodioshø

Il piano «atomico» di Emmanuel Macron provoca l'ira di Vladimir Putin. La risposta del presidente russo allo scudo nucleare francese per tutta l'Europa; «Vuole tornare ai tempi di Napoleone Bonaparte, ma dimentica come è finita». Sale la tensione sulla guerra in Ucraina.