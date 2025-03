Il tulipano nero

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Romanzo di Dumas padre scritto nel 1850. La storia è ambientata nel 600 olandese e racconta di un medico, che follemente appassionato di tulipani, investe la sua fortuna alla ricerca del, tra tradimenti, amori e colpi di scena, in perfetto stile Dumas!Questi fiori meravigliosi, appena importati dall’Oriente, erano diventati una vera e propria mania per gli aristocratici dell’epoca.Molto più tardi Alain Delon interpreta un film di cappa e spada, in una sorta di Zorro francese, che nulla ha a che fare con il romanzo originale tranne che per il titolo. Quasi oltre cinquanta anni dopo, ilè finalmente una realtà! Si chiama Denzelone e scorrazza ingrugnito e devastante per le fasce di tutti i campi.Sapore particolare in questa Rotterdam che nel recente passato ci ha regalato la piccola, ma significativa soddisfazione, di aver buttato fuori i ratti dalla Champions.