Laprimapagina.it - Il supermodello Fabio Mancini giudice a scuola per la gara culinaria di healthy food nella Giornata Mondiale dell’Obesità

Castellaneta.strepitosa presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “Mauro Perrone” di Castellaneta, diretto dal prof.Grimaldi; il mondo della cucina e della salute si sono incontrate in un evento imperdibile per una grandededicata all’, che ha visto protagonisti gli studenti appassionati di cucina dei nutrizionisti in una sfida all’ultimo piatto.L’iniziativa, organizzata dall’Ambulatorio Pediatrico di Castellaneta, sotto la direzione della dott.ssa Iolanda Chito, e dalla dott.ssa Mary Lista, dietista nutrizionista, inserito nelle iniziative legate alla, è stata supportato dala European School Project., l’iconicodi fama internazionale, volto storico di Giorgio Armani, ambasciatore italiano in Europa, con il suo progetto ha promosso messaggi educativi e sani stili di vita, sensibilizzando i giovani sui rischi connessi all’obesità infantile e sull’importanza di una corretta alimentazione.