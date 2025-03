Formiche.net - Il saluto di Mattarella, la torta di Zampolli, le tagliatelle di Casini. Queste le avete viste?

Un viaggio lungo quello del Presidente della Repubblica in Giappone, iniziato il tre marzo e si concluderà il dieci, domenica. Tra le varie tappe, anche quella al Teatro di Kabuki Minami a Kyoto. Con lui, anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che proprio nella tappa di Kyoto ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram.In Italia, intanto, è stato nominato apostolo della tagliatella, nella sua Bologna, il senatore Pier Ferdinando, mentre Paolo, l’inviato speciale per l’Italia di Trump, dopo le tappe romane ha celebrato il suo compleanno a Milano.Non può mancare lo sport: la ministra del Turismo è stata avvistata con una racchetta in mano a Milano, al Racquet Trend Expo (RTE) 2025.le?Anna Maria Bernini all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bologna (01/03/2025, Bologna, Instagram) Paolo Savona alla presentazione del libro di Francesco Sisci “Tramonto Italiano” (03/03/2025, Roma, Umberto Pizzi) Giorgia Meloni in attesa del presidente lituano Gitanas Naus?da (04/03/2025, Roma, Imagoeconomica) Pier Ferdinandonominato Apostolo della tagliatella (04/03/2025, Bologna, Instagram) Paolofesteggia il compleanno con amici e Laura Ravetto (05/03/2025, Milano, Instagram) Riccardo Molinari e Alberto Bagnai all’evento “Interesse nazionale e scenari globali: le proposte della Lega” (05/03/2025, Roma, Imagoeconomica) Lucia Borgonzoni e Claudio Borghi alla prima del film “Il Nibbio” (04/03/2025, Roma, Umberto Pizzi) Paolo Gentiloni alla presentazione del libro “Presidente di tutti” di Giovanni Matteoli (06/03/2025, Milano, Imagoeconomica) Rossano Sasso alla presentazione libro “Il gender non esiste” (06/03/2025, Roma, Imagoeconomica) Manfredi Potenti all’evento “L’ambientalismo realista” (06/03/2025, Roma, Imagoeconomica) Il Presidente della Repubblica Sergioal Teatro di Kabuki Minami (07/03/2025, Kyoto, Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Edmondo Cirielli in Giappone (07/03/2025, Kyoto, Instagram) Daniela Santanché al Racquet Trend Expo (RTE) 2025 (07/03/2025, Milano, Instagram)DALL’ARCHIVIOMatteo Renzi si dimette da segretario del Partito democratico (05/03/2018, Roma, Umberto Pizzi)LE PUNTATE PRECEDENTI DI #QLAV A QUESTO LINKQLAV SU INSTAGRAM (QUI)