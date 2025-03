Spazionapoli.it - Il ritorno dopo lo strappo: decisione a sorpresa per Matteo Politano

restò deluso dall’esclusione dall’Europeo, ora nuova chance per l’attaccante del Napoli: l’indiscrezionemanca in Nazionale da un anno e mezzo. Oltre 450 giorni senza vestire l’Azzurro, che per tanti calciatori diventa un traguardo di cui essere orgogliosi. La storia dell’attaccante con l’Italia è abbastanza turbolenta.Fu inserito nella lista di Mancini dei pre-convocati per l’Europeo 2021, poi tagliatol’amichevole con San Marino. Un taglio doloroso, che non gli ha permesso di vincere il campionato d’Europa con i suoi compagni di squadra Di Lorenzo e Meret. Poi,è stato escluso anche da EURO 2024, con Spalletti che ha preferito altri calciatori. E la scelta non fu molto apprezzata dallo stesso, che subitol’eliminazione della Nazionale per mano della Svizzera, pubblicò una storia criptica sui social.