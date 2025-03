Iodonna.it - Il rapporto "Girl Goals" fa il punto su quanto è migliorata la vita delle ragazze a trent'anni dalla Piattaforma di Pechino, il documento utilizzato per promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. Progressi significativi, ma ancora insufficienti

Era il 1995 quando, finalmente, venne adottata da 189 Paesi, la “d’azione di”. Si trattava di unrivoluzionario che identificava 12 aree critiche di intervento per ifemminili e impegnava 189 Paesi firmatari, a intraprendere azioni concrete contro le discriminazioni didopo, UNICEF, Plan International e UN Women hanno voluto verificare, di quella promessa si sia effettivamente realizzato. È così che nasce “: Cosa è cambiato per le? Iadolescenti in 30“, unche, al di là di celebrare i, mette impietosamente in luceresti da fare. In un anno +27% violenze sessuali su minori, 9 su 10 bambine odi Unicef:tra miglioramenti e ferite apertePresentato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ilsi configura come una mappa dettagliata di un viaggio incompiuto.