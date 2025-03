.com - Il ranking e il posto extra in Champions: la Serie A accorcia grazie a Roma e Lazio

(Adnkronos) – LaA a caccia del quintoinLeague. Proprio come avvenuto lo scorso anno, l’Italia spera di poter portare cinque squadre nella massima competizione europea anche nella prossima stagione, ma molto dipenderà dall’andamento europeo delle quattro società rimaste in corsa dopo l’inaspettata uscita di scena di Juventus, Atalanta e Milan ai playoff di. A tenere vive le speranze ora ci pensano quindi Inter,e Fiorentina. Dopo le gare d’andata degli ottavi di finale di, Europa League e Conference League si è quindi aggiornato ilstagionale Uefa 2024/25, con le prime due posizioni che assegnano il tanto desideratoin. In questo momento l’Italia si trova a rincorrere e occupa il terzoalle spalle di Inghilterra e Spagna.