Il promontorio del Circeo tra le mete imperdibili proposte dal network americano CNN

La rete americana inserisce la perla laziale tra le migliori destinazioni autentiche d’ItaliaIltorna sotto i riflettori internazionali grazie alla CNN, che lo ha inserito tra gli otto luoghi segreti d’Italia da non perdere. L’obiettivo? Offrire ai viaggiatori americani un’alternativa allepiù affollate, come Roma, Venezia e Firenze, e guidarli verso destinazioni dove vivere un’esperienza autentica lontano dal turismo di massa.La lista esclusiva della CNNL’articolo della CNN si rivolge a quei viaggiatori che desiderano esplorare luoghi unici e meno battuti, capaci di raccontare la vera anima dell’Italia. Accanto al, nella lista figurano anche località come Posta Fibreno e Calcata (Lazio), San Candido e Tenno (Trentino-Alto Adige), Pentedattilo (Calabria), Sirolo (Marche) e Gravina (Puglia).