Il Premio Strega 2024 ha scritto Lucciole squaletti e un po’ di pastina per Salani

Vincitrice delcon L’età fragile e, nel 2017, del Campiello con L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio, 62 anni, debutta nella letteratura per l’infanzia cone un po’ dicon le illustrazioni di Andrea Tarella). Il testo racconta sette racconti che vanno dalla storia segreta delle, agli astri intermittenti che rendono i prati stellati come cieli caduti, fino al riscatto di uno squaletto con la pelle liscia liscia e lucida che solo per via di certi suoi dentini aguzzi viene escluso dai suoi compagni di giochi.«Negli ultimi quindici anni ho lavorato in parallelo ai miei romanzi e sui denti dei più piccoli (la scrittrice abruzzese è stata dentista pediatrica per 38 anni, ndr)» racconta. «Con questo libro saluto i miei piccoli pazienti ma anche tutti i bambini che avranno il piacere di leggerlo».