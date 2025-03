Lanazione.it - Il premio ‘Close the gap’ a Maura Latini, Laura Morante e Linda Laura Sabbadini

Firenze, 7 marzo 2025 - L'attrice e regista, la presidente di Coop Italiae la statistica: sono le vincitrici della prima edizione del"Close the gap Unicoop Firenze", lanciato da Unicoop Firenze in occasione della Giornata internazionale della donna come riconoscimento all'impegno femminile nell'imprenditoria e nella società, e dedicato alle donne che, con la loro opera, stimolano il cambiamento e il progresso della società. La cerimonia si è svolta oggi allo Spazio Alfieri di Firenze, dove la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori ha presentato ile conferito il riconoscimento a tre donne che, è stato spiegato, con le loro esperienze di vita, rappresentano esempi di talento e determinazione, fonte di ispirazione per tutto il mondo femminile.