Il piumino 100 grammi è cool. Ed è il capo “mai più senza” di questa primavera

Stiamo entrando nella stagione più bella dell’anno, con le giornate che si allungano, il sole che scalda e tanta voglia di stare all’aria aperta.Come ”come mi vesto?” è la domanda che tutte noi ci poniamo ogni giorno per non rischiare di avere caldo ma nemmeno di avere freddo, soprattutto per via della grande escursione termica tra le ore centrali caldissime della giornata e quelle dal sapore ancora invernale della sera e della prima mattina. Il tuo alleato di stagione è il100, und’abbigliamento leggero e versatile, ideale per le mezze stagioni da avere assolutamente nell’armadio. Da regine di classe e di eleganza come Kate Middleton fino a figure ipere modaiole come Kendall Jenner, il100, grazie alla sua leggerezza e capacità termica, offre comfortappesantire la figura, rendendolo un must-have nel guardaroba femminile.