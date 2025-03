Nerdpool.it - Il più grande e divertente crossover di Cartoon Network è ora in streaming!

Leggi su Nerdpool.it

Jellystone! è una serie animata che vede Yogi Bear e i suoi compagni orsi in un contesto surreale molto diverso dal solito, ma non sono certo gli unici personaggi dia fare la loro apparizione. Nel corso delle tre stagioni dello show, i fan dell’animazione hanno visto personaggi iconici come Huckleberry Hound, Jabberjaw, Space Ghost e molti altri fare un cameo. Nel specialeintitolato Crisis on Infinite Mirths, personaggi classici di serie come Le Superchicche, Il laboratorio di Dexter, Ben 10, Le tenebrose avventure di Billy e Mandy e molte altre si scontrano. Ora puoi guardarlo ine abbiamo preparato un elenco dei personaggi diche fanno ritorno.Jellystone!: Crisis on Infinite Mirths è attualmente insu MAX, riportando in scena alcuni dei nomi più grandi che hanno contribuito a rendere il canale via cavo famoso.