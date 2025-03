Linkiesta.it - Il piano per il riarmo approvato dal Consiglio europeo è un passo avanti per la difesa comune

Ci sono diverse ragioni per non guardare aldi ieri come l’ennesimo vertice che sposta i termini di una decisione, come spesso avvenuto, ma come a un. Un mese fa, il vicepresidente americano JD Vance, alla conferenza di sicurezza di Monaco, rendeva chiara la divergenza tra Stati Uniti e Ue in materia di, e pochi giorni dopo, lui e Donald Trump cercavano di umiliare Volodymyr Zelensky nello studio ovale, annunciando poi la sospensione degli aiuti a Kyjiv.Di fronte a Stati Uniti sempre più allineati alla Russia, il quadro è mutato rapidamente: oggi, in tutta Europa, si discute dicome di un’urgenza imminente e concreta, senza cercare di guadagnare tempo; il Regno Unito, nonostante la Brexit, discute le sue strategie e priorità nel sostegno all’Ucraina e ladel continente con gli alleati europei; la Francia propone di estendere ai vicini il suo ombrello diatomica; la Germania discute finalmente di superare il freno al debito.