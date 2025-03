Formiche.net - Il piano egiziano per Gaza è un compromesso fragile. Dentice spiega perché

Il vertice della Lega Araba, tenutosi mercoledì al Cairo, era atteso come un momento chiave per delineare un’alternativa alla proposta del presidente statunitense, Donald Trump, sulla creazione di una “riviera mediorientale” nella Striscia di. La risposta è arrivata, ma il suo impatto appare ridimensionato rispetto alle aspettative delle opinioni pubbliche arabe.Ilper ricostruire — materialmente e politicamente — la Striscia, dopo 17 mesi di guerra tra Israele e Hamas, prevede uno stanziamento di 53 miliardi di dollari, evitando il trasferimento forzato dei palestinesi e stabilendo una fase di transizione della governance di sei mesi. In questo periodo,Giuseppe, analista dell’Osservatorio Mediterraneo dell’Istituto per gli Studi Politici S. Pio V, la gestione dell’area sarebbe affidata a un comitato palestinese indipendente e tecnocratico, operante “sotto l’ombrello” dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp).