Lanotiziagiornale.it - Il piano di riarmo Ue fa infuriare Mosca, Trump preferisce Putin a Zelensky

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il giorno dopo il sì dei leader europei aldiUe,prende posizione. “Sta avvenendo principalmente contro la Russia”, che potrebbe essere costretta ad “adottare contromisure appropriate”, dichiara il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il portavoce ha sottolineato chesta “monitorando attentamente” i progetti didell’Unione europea, perché la stessa Ue individua “la Russia come suo principale avversario”. “Questa retorica e questi piani ostili a cui stiamo assistendo a Bruxelles e nelle capitali europee – ha concluso Peskov – sono ovviamente in grave contrasto con lo spirito di ricerca di soluzioni pacifiche per la situazione in Ucraina”.minaccia sanzioni ama poiIntanto il presidente Usa dice che sta considerando “ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti”.